Новое правительство Каталонии вступило в полномочия

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2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

Торг между Украиной и Россией по газовому транзиту началсяФото: РИА «Новости»
Украина предъявила России требования для продолжения газового транзита после 2019 года. Требования эти выглядят не просто завышенными – они являют собой яркий пример настоящего абсурда. О чем в итоге договорятся «Нафтогаз» и «Газпром» и какая из сторон потеряет – или выиграет – в большей степени? Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

К любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативноеФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв возмущения, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
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День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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          Новое правительство Каталонии вступило в полномочия

          2 июня 2018, 14:46

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В субботу в Каталонии официально вступило в полномочия новое правительство, что автоматически отменяет прямое правление Мадрида, введенное в конце октября 2017 года.

          В субботу состоится первое заседание нового правительства Каталонии, сообщает РИА «Новости».

          Присягу 13 членов нового правительства принимал глава женералитета Ким Торра. Выступая на церемонии, он предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры «как правительство и правительство».

          Также он пообещал «продолжить строительство республики».

          «Республика будет домом для всех, где все себя смогут чувствовать хорошо. У нас есть республиканский и демократический мандат, который мы должны выполнить. Приступим к работе», – сказал глава женералитета.

          Он отметил, что действие 155 статьи конституции заканчивается «без эйфории, поскольку мы далеко от того, где хотели быть».

          Мероприятие проходило в здании женералитета в Барселоне в присутствии множества гостей, в том числе спикера Роже Торрена, бывших председателей каталонского правительства Артура Маса, Хосе Монтильи, Паскуаля Марагаля.

          На кресло, где должен был сидеть экс-глава женералитета Карлес Пучдемон, поместили желтую ленту – символ борьбы за прекращение уголовного преследования в отношении политиков из-за незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.

          Такие же ленты были приколоты к лацканам пиджаков Кима Торры и спикера парламента Роже Торрена.

          Также были приглашены родственники тех бывших высокопоставленных представителей каталонских властей, которые находятся в тюрьме или за пределами Испании (скрываются от испанского правосудия в Великобритании, Бельгии, Германии и Швейцарии).

          «Свобода!», – скандировали некоторые участники церемонии в начале заседания.

          Затем родственники зачитали письма четырех политиков, которых Торра включил в состав правительства, но которые в результате не смогли в него войти из-за позиции центральных властей.

          Ранее Торра во время церемонии вступления в должность 131-го главы правительства Каталонии не стал присягать на верность королю Испании.


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