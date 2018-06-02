Новое правительство Каталонии вступило в полномочия

В субботу в Каталонии официально вступило в полномочия новое правительство, что автоматически отменяет прямое правление Мадрида, введенное в конце октября 2017 года.

В субботу состоится первое заседание нового правительства Каталонии, сообщает РИА «Новости».

Присягу 13 членов нового правительства принимал глава женералитета Ким Торра. Выступая на церемонии, он предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры «как правительство и правительство».

Также он пообещал «продолжить строительство республики».

«Республика будет домом для всех, где все себя смогут чувствовать хорошо. У нас есть республиканский и демократический мандат, который мы должны выполнить. Приступим к работе», – сказал глава женералитета.

Он отметил, что действие 155 статьи конституции заканчивается «без эйфории, поскольку мы далеко от того, где хотели быть».

Мероприятие проходило в здании женералитета в Барселоне в присутствии множества гостей, в том числе спикера Роже Торрена, бывших председателей каталонского правительства Артура Маса, Хосе Монтильи, Паскуаля Марагаля.

На кресло, где должен был сидеть экс-глава женералитета Карлес Пучдемон, поместили желтую ленту – символ борьбы за прекращение уголовного преследования в отношении политиков из-за незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.

Такие же ленты были приколоты к лацканам пиджаков Кима Торры и спикера парламента Роже Торрена.

Также были приглашены родственники тех бывших высокопоставленных представителей каталонских властей, которые находятся в тюрьме или за пределами Испании (скрываются от испанского правосудия в Великобритании, Бельгии, Германии и Швейцарии).

«Свобода!», – скандировали некоторые участники церемонии в начале заседания.

Затем родственники зачитали письма четырех политиков, которых Торра включил в состав правительства, но которые в результате не смогли в него войти из-за позиции центральных властей.

Ранее Торра во время церемонии вступления в должность 131-го главы правительства Каталонии не стал присягать на верность королю Испании.

