Кабмин одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Российское правительство одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный МИД РФ согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Азербайджанской, Иранской, Казахстанской и Туркменистанской сторонами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», – говорится в документе.

Теперь документ поступит на подпись президенту.

После распада СССР возник вопрос определения правового статуса Каспийского моря, который разделен между пятью странами. Сложность состоит в том, что есть споры относительно его статуса: озеро это или море, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Вопрос статуса Каспия является ключевой темой саммитов прикаспийских государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана. Саммиты проходили в 2002, 2007, 2010 и 2014 годах. Следующая встреча должна пройти в 2018 году в Казахстане.