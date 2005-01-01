Стало известно о ближайших «футбольных» планах Путина

Президент Владимир Путин пока не планирует посещать матч между командами России и Уругвая 25 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока в графике президента нет, у него другие планы рабочие. Но с другой стороны, вы знаете, что сейчас в дни футбола все графики подвижны, но еще раз повторяю, пока нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планирует ли президент посетить матч Россия – Уругвай, который состоится 25 июня в Самаре.

Напомним, в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин позитивно отреагировал на победу сборной России в матче чемпионата мира против команды Египта.