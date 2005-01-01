Песков рассказал о реакции Путина на победу сборной России над Египтом

Президент Владимир Путин позитивно отреагировал на победу сборной России в матче чемпионата мира против команды Египта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому президент тоже был рад», – рассказал представитель Кремля, передает ТАСС.

По словам Пескова, сам матч глава государства не смотрел. «Так получилось, что как раз он летел. Этот час перелета из Минска в Москву он находился в самолете, поэтому он матч не видел. Но как только с трапа спустился, доложили ему о результатах этого матча», – объяснил пресс-секретарь главы государства.

При этом он не смог точно ответить на вопрос, поздравлял ли президент тренера российской сборной Станислава Черчесова. «Черчесову он, по-моему, не звонил на этот раз, или, может быть, я об этом не знаю», – сказал Песков.

Во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).