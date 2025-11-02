В РФС объяснили долгую проверку VAR в матче «Ростова»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) пояснила, что длительность проверки эпизода с голом Егора Голенкова в матче «Ростов» – «Акрон» была связана с необходимостью тщательного поиска подходящего ракурса для точной оценки ситуации, передает ТАСС.

Как уточнили в РФС, судьи VAR просмотрели все доступные ракурсы трансляции, однако ни один из них не позволял принять быстрое решение. «Судьи VAR изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», – заявили в службе коммуникаций РФС.

В результате после длительной проверки арбитры VAR отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд у футболиста «Ростова».

