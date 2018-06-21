Виновник ДТП на Кутузовском проспекте снимал уличные гонки на видео

Погибший виновник аварии на Кутузовском проспекте Рахматуллах Гаджиев снимал на видео свои гонки по Москве.

Видео и фото с Mercedes-Benz он выкладывал в своем аккаунте Instagram.

В аккаунте есть фотографии самого автомобиля, его хозяина с друзьями. К фото, на котором изображено два автомобиля, есть подпись «Два самых зверских аппарата Москвы». Фото с тремя машинами подписано: «Эти трое сегодня разнесли столицу».

Есть несколько видео, на которых автомобиль гоняет по ночным улицам, вертится вокруг своей оси, также есть фрагмент встречи с патрулем ДПС.

Ранее в четверг Mercedes на высокой скорости врезался в микроавтобус Fiat на Кутузовском проспекте, после того как сбил насмерть женщину. После этого автомобиль загорелся, находившиеся внутри водитель и пассажир сгорели.

Позже выяснилось, что за рулем Mercedes-Benz был 22-летний житель Дагестана Рахматуллах Гаджиев, у него было десятки неоплаченных штрафов за превышение скорости.