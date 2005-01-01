Литва признала провал бойкота чемпионата мира по футболу

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что бойкот чемпионата мира по футболу в России, о котором заявили политики ряда государств, не удался.

Линкявичюс в эфире телеканала «112 Украина» назвал плохой идею организовать чемпионат мира по футболу в России, но признал, что эффект от бойкота мундиаля «не очень чувствуется».

«Спорт не может быть политикой, культура не может быть политикой, но, к сожалению, в этой стране (России) сейчас все является политикой. Это еще один рычаг для пропаганды – оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это немножко улучшит имидж в международном плане. Думаю, этого не будет, но и эффекта от бойкота я тоже не вижу», – добавил Линкявичюс.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев, комментируя приезд принцессы Японии Хисако Такамадо в Саранск на матч чемпионата мира Япония – Колумбия, высмеял попытку британского премьера Терезы Мэй устроить бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Перед началом ЧМ-2018 западные СМИ также признали провал бойкота чемпионата мира в России.