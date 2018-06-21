Москалькова объяснила, почему Денисову не пустили к Сенцову

Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова не смогла посетить осужденного режиссера Олега Сенцова из-за несоблюдения требуемых процедур, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Денисова, приехав в Россию, смогла лично убедиться, что гражданин Украины может спокойно приехать сюда, поездить по стране, полюбоваться красотами, но «попасть на режимные объекты без соблюдения установленных нашим законодательством процедур невозможно», сказала Москалькова, передает ТАСС.

В среду сообщалось, что российский и украинский омбудсмены верифицируют списки осужденных, которых будут посещать.

В понедельник они провели встречу в Москве, чтобы обсудить план взаимных поездок к осужденным. Встреча должна была состояться еще в субботу, но сорвалась из-за того, что украинский омбудсмен решила, вопреки договоренностям, сначала отправиться к осужденным. Она была в Салехарде (там отбывает наказание Олег Сенцов), во Владимире (Николай Карпюк) и в «Лефортово» (Роман Сущенко), везде ей было отказано в посещении осужденных.