Румыния решила выяснить у России причину ареста Карины Цуркан

МИД Румынии официально запросил у российского посольства в Бухаресте разъяснения по поводу задержания члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

Из сообщения МИД Румынии следует также, что министерство хочет обратить внимание «на спекулятивный характер опубликованных в российской прессе сообщений и призывает подходить к этому вопросу с осторожностью», передает «Коммерсант».

Накануне выяснилось, что Цуркан является гражданкой Румынии и потому обвиняется в шпионаже, а не в госизмене. До этого появлялись сообщения о том, что Цуркан недавно получила российское гражданство, якобы отказавшись от молдавского.

При этом неясно, как она попала на высокую должность в компанию «Интер РАО».

Напомним, источники сообщали, что Цуркан не признала вину в шпионаже в пользу службы внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.

Член правления «Интер РАО» подозревается в информировании иностранных служб о подготовке крупных энергетических проектов России за рубежом.