Член правления «Интер РАО» не признала вину в шпионаже

Член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан не признала вину в шпионаже в пользу службы внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.

Цуркан не признала свою вину, однако «следствие располагает изобличающими ее сведениями», передает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что «российские спецслужбы вели наблюдение за Цуркан в течение длительного времени, в ходе которого фиксировали, как менеджер передает секретную информацию зарубежной спецслужбе».

Цуркан подозревается в информировании службы внешней разведки Румынии о подготовке крупных энергетических проектах России за рубежом. При этом данное ведомство, по некоторым данным, активно сотрудничает с ЦРУ.

Об аресте по подозрению в шпионаже члена ПАО «Интер РАО» Кристины Цуркан стало известно во вторник. До этого Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Цуркан до 13 августа, однако ее защитники обжаловали арест.