Предполагаемую шпионку арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, сообщила представитель инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа», – цитирует представителя суда ТАСС.

При этом отмечается, что от дальнейших комментариев в связи с тем, что дело имеет гриф «секретно», в суде отказались.

Известно, что защитники Цуркан обжаловали арест. Пока дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде не назначена.

Карине Цуркан инкриминируется статья УК «Шпионаж».

Отметим, что человек с таким же именем, отчеством и фамилией (Карина Валерьевна Цуркан) указана на сайте энергетической компании «Интер РАО» как член правления и руководитель блока трейдинга. Ранее она работала в «Интер РАО ЕЭС» руководителем географического дивизиона «Молдова, Украина, Румыния». Неизвестно, этот ли человек является фигурантом уголовного дела о шпионаже.