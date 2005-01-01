Выяснилось, почему Цуркан обвинили в шпионаже, а не в госизмене

Обвиняемая в шпионаже член правления «Интер РАО» Карина Цуркан является гражданкой Румынии, сообщили в МИД страны.

МИД Румынии сделал запрос в посольство России в Бухаресте, попросив подробности о задержании Цуркан. «Из данных, полученных на этот момент, у указанной личности есть и гражданство Румынии», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

Ранее в среду Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже. Якобы через нее к разведке одной из стран НАТО попадала важная информация об энергетической безопасности России. При этом обвинений в госизмене, как это обычно бывает в таких случаях с россиянами, ей не предъявлялось.

Сообщалось, что родившаяся в Кишиневе Цуркан получила российский паспорт недавно, вроде бы отказавшись от молдавского. При каких обстоятельствах это произошло и как она попала на высокую должность в РАО, пока неясно.

Ранее источники сообщали, что Цуркан не признала вину в шпионаже.