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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

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Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

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          Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

          В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важно   20 июня 2018, 17:40
          Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
          Текст: Евгений Крутиков

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          Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала.

          По информации правоохранительных органов, Карина Цуркан могла использовать свои связи в высших эшелонах власти России для получения важной информации, которую затем передавала румынским бизнесменам, связанным с разведкой Румынии.

          В рабочем кабинете подозреваемой, у нее дома, а также у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго были проведены обыски. По неподтвержденной информации, в их числе замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, который находился в дружеских отношениях с Цуркан – привлекательной брюнеткой 43 лет от роду, но никаких обвинений ему не предъявлено. Утверждается, что он не знал о связях своей приятельницы с румынской разведкой и выбалтывал что-то по простоте душевной. По вопросу добровольной отставки Кравченко поступает противоречивая информация.

          Цуркан – молдаванка, родилась в Кишиневе, там же училась, а российский паспорт получила совсем недавно, якобы отказавшись от молдавского. При каких именно обстоятельствах получила, еще предстоит разобраться. Но эти обстоятельства чрезвычайно важны.

          В 1990-х и начале 2000-х Цуркан работала в Центре реформ коммерческого права при Агентстве США по международному развитию (USAID), которое в современной России признано нежелательной структурой. USAID продвигает по всему миру (особенно активно – в развивающихся странах) идею унификации коммерческого законодательства по образцу США. В перспективе это должно привести к глобальному распространению в экономике американской юрисдикции и права.

          Как человек с таким прошлым был в 2010 году принят на работу в ПАО «Интер РАО» на должность руководителя дивизиона «Молдова, Украина, Румыния», затем повышен до руководителя географического дивизиона «Европа», а затем опять повышен до должности главы блока трейдинга компании и введен в состав правления?

          Некоторые источники утверждают, что Цуркан находилась в дружеских отношениях не только с Кравченко, но и с некоторыми из старших руководителей «Интер РАО». Не хочется ни на кого показывать пальцем, тем более что это люди из «хороших семей», но очень похоже, что именно личные связи Цуркан позволили ей получить российский паспорт, место в «Интер РАО» и очень небольшой, но все-таки пакет акций компании.

          При этом Цуркан практически в одиночку контролировала подачу электричества из Приднестровья (Молдавская ГРЭС расположена на восточном берегу Днестра) в Кишинев. Сейчас экспорт энергии уже не главный источник дохода «Интер РАО», но позиция Цуркан на региональном уровне все равно была довольно важна.

          Кроме того, ранее она входила в состав правления Балтийской АЭС и Восточной энергетической компании. Всё это давало ей доступ к информации, связанной с энергетической безопасностью страны и государственной тайной.

          Недопустимая для аналитика ошибка в подобных случаях – смеяться над самим словосочетанием «румынская разведка». Тем более в контексте энергобезопасности России.

          Иногда получается так, что информация сама приходит в руки. Вот попала как-то Цуркан на работу в «Интер РАО», и Румынская служба информации (SRI) неожиданно получила доступ к секретным сведениям. Изначально наследники Секуритате о таком, возможно, даже не мечтали и вообще не особо интересовались данной проблематикой. Но потом кто-то вспомнил: «Ба, там теперь Карина Цуркан работает! Симпатичная такая, из USAID. Может, с ней поговорить? Пошлите к ней кого-нибудь».

          А попала бы Цуркан на работу, скажем, в Газпром или, не дай бог, в Росатом – сейчас бы было совсем не весело. У нее, между прочим, звание есть – «Заслуженный энергетик СНГ» и ведомственная медаль Минэнерго за Олимпийские игры в Сочи.

          Что Бухарест будет делать с этой нечаянной радостью дальше, уже вопрос коммерции. Вряд ли бы Румыния нашла применение тайнам российской энергетики, так сказать, в быту. Но продать информацию источника (не обязательно за деньги, можно и «за уважение» – посмотрите, мол, как мы хорошо сработали) союзникам по НАТО или заинтересованным европейским энергетическим концернам сам бог велел.

          Возможно, именно этим объясняется столь сложная схема контактов: на связи с Цуркан были не штатные сотрудники SRI, а некие румынские бизнесмены. Впрочем, при определении способа контакта с агентом румынская разведка могла исходить и из личностных особенностей Цуркан. Пока не представляется возможным определить тип ее личности, но вполне возможно, что арестованная может оказаться и авантюристкой, склонной к поиску приключений, и женщиной, по складу характера постоянно нуждавшейся в подтверждении своей успешности во всем – от профессиональной активности до личной привлекательности.

          Такие натуры в агентуре чрезвычайно ценны. Цуркан могла и не считать себя «шпионкой» в классическом понимании этого слова, но получала адреналин, демонстрируя свою влиятельность через обладание значительной информацией (ФСБ, кстати, утверждает, что «долго наблюдала» за контактами Цуркан, то есть таких контактов было по определению много). Подобное сродни нарциссизму, а это – один из основных мотивов, которые приводят самых разнообразных людей на скамью подсудимых по статьям 275 и 276 УК РФ («Государственная измена» и «Шпионаж» соответственно).

          Между этими статьями – принципиальная разница. 275-я применяется к российским гражданам, вставшим на путь предательства, и грозит им тюрьмой на срок от 12 до 20 лет. А 276-я («смерть шпионам»), по которой проходит Цуркан и которая грозит ей заключением на срок от 10 до 20 лет, – только к иностранцам, что логично. То есть Цуркан рассматривают как гражданку Молдавии, несмотря на то что у нее есть российский паспорт.

          При этом следствие ведет «экономическое управление» ФСБ, что может облегчить участь Цуркан, поскольку к политической и военной информации она доступа не имела. Впрочем, кто ж ее знает, с кем она еще дружила.

          По другой версии, на Цуркан могли выйти в результате масштабных аудиторских проверок, которые уже несколько месяцев идут в «Интер РАО». Если мы правильно определяем тип личности Цуркан, она могла «блеснуть» где-нибудь знаниями, которыми не должна была обладать, и на этом засветиться.

          Но гораздо интереснее, будут ли сделаны организационные выводы в адрес отдельных персонажей и самой системы, которая открыла ей путь в специфическую закрытую систему госкорпорации. В Газпром даже на должность уборщицы-то не попасть без блата, а уж стать «заслуженным энергетиком СНГ» без профильного образования – это что-то из 1990-х годов. Да, Цуркан – привлекательная женщина, но мы все-таки в современном государстве живем.


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