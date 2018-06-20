Обвиненная в шпионаже топ-менеджер «Интер РАО» стала россиянкой недавно

Член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан получила гражданство России после отказа от гражданства Молдавии, сообщили в посольстве республики в Москве.

«По публикациям СМИ следим за этим случаем, так как Карина Цуркан родилась, училась и работала в Молдавии. По нашему запросу МИД Молдавии сообщил, что в 2016 году Карина Цуркан вышла из гражданства Молдавии в связи с тем, что получила гражданство России, уже долгое время жила и работала в России», – сказали в посольстве, передает «Интерфакс».

Представитель дипмиссии пояснил, что задержание гражданки России на территории России «не входит в компетенцию дипломатической миссии».

«За этим случаем мы будем следить, как следим за другими процессами, происходящими в России», – добавили в посольстве.

Ранее источники сообщили, что Цуркан не признала вину в шпионаже в пользу службы внешней разведки Румынии.

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Цуркан до 13 августа, однако ее защитники обжаловали арест.