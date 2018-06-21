Американскую журналистку раскритиковали за слезы в прямом эфире

Пользователи социальных сетей раскритиковали политического обозревателя телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу за наигранные, по их мнению, слезы в прямом эфире.

Ведущая не смогла справиться с эмоциями во время сообщения о том, что на границе США правоохранители отнимают детей у мигрантов. Мэддоу начала произносить текст, но остановившись на полуслове начала сдерживать слезы, а потом захихикала в попытке скрыть неловкое положение. Ведущая так и не смогла совладать с эмоциями и завершила передачу.

Некоторые зрители не поверили в искренность эмоций ведущей. «Ни на секунду не поверю в том, что Рейчел Мэддоу заботится детях в этом мире. Это, как всегда, поза», – написал один из пользователей Сети.

В то же время некоторые все-такие поверили эмоциям ведущей, подчеркнув, что именно таким образом люди должны реагировать на подобные новости, передает РИА «Новости».

Проблема разделения семей мигрантов стала актуальна в США после объявления в апреле политики «нулевой терпимости», подразумевающей разделение задержанных на границе семей с детьми. Родителей-нелегалов отправляют в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания.

Вместе с тем в среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует подписать указ, направленный на решение проблемы с разлучением семей незаконных мигрантов.