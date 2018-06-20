ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову закончить голодовку, сообщил адвокат Павел Чиков.

«Суд предлагает заявителю прекратить голодовку», написал Чиков в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Сенцов, осужденный за подготовку терактов в Крыму, 14 мая объявил голодовку, потребовав освобождения 64 «украинских политзаключенных в России». Позже он согласился на поддерживающую терапию.

Сенцов находится под постоянным контролем врачей.

Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение деятелей культуры с просьбой помиловать Сенцова, отметив, что осужденный должен сам инициировать эту процедуру.