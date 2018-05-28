Голодающий Сенцов согласился на поддерживающую терапию

Осужденный в России за терроризм украинский режиссер-документалист Олег Сенцов, который ранее объявил голодовку в колонии, дал согласие на получение поддерживающей терапии.

«Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов, отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие», – сообщает пресс-служба УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В сообщении говорится, что за время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья заключенного не зарегистрировано.

«Состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании», – отметили в ФСИН.

Осужденный в России за терроризм украинский режиссер-документалист Олег Сенцов, объявивший голодовку в колонии №8 города Салехарда, помещен в «безопасное место» и содержится один.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на Сенцова.