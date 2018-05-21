Сенцова поместили в одиночку

Осужденный в России за терроризм украинский режиссер-документалист Олег Сенцов, объявивший голодовку в колонии, помещен в «безопасное место» и содержится один, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«По регламенту полагается изолирование такого заключенного, который объявил голодовку. Его поместили в отдельную камеру в отдельном «безопасном месте», там осужденный содержится один, без каких либо внешних контактов», – цитирует Динзе «Интерфакс».

Кроме этого, адвокат отметил, что в среднем человек может продолжать голодовку два месяца. Этот срок корректируется в зависимости от ряда факторов, к примеру, хронических заболеваний.

При этом Динзе подчеркнул, что Сенцов, находящийся в колонии города Лабытнанги в ЯНАО, «будет голодать до конца» и не идти «ни на какие уступки».

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая, ее единственным требованием стало освобождение 64 «украинских политзаключенных в России».

Напомним, в мае 2014 года ФСБ сообщила о задержании членов диверсионной группы, якобы связанной с «Правым сектором*», в которую также входил Сенцов. В августе 2015 года его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии.