Врачи проверили голодающего Сенцова

Консилиум врачей провел ряд исследований в рамках проверки состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму.

«8 июня проведен очередной консилиум врачей-специалистов ГБУЗ ЯНАО Лабытнангская городская больница. Сенцову О. Г. проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента», – сообщили в пресс-службе УФСИН по ЯНАО.

Сенцов постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, отмечается в сообщении.

В августе 2017 года российский суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил к 20 годам заключения. Его предполагаемый сообщник Александр Кольченко получил 10 лет. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, он требует освободить 64 «украинских политзаключенных в России».