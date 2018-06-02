МИД Украины призвал другие страны надавить на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправил письма коллегам по всему миру с просьбой оказать давление на Россию для освобождения арестованных украинцев.

«Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку, – сообщил Климкин в Twitter.

Он также написал, что призвал коллег ответить на «преступления России», в том числе усилением санкций.

Украинский режиссер-документалист Олег Сенцов в августе 2015 года признан виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорен к 20 годам колонии. Его предполагаемый сообщник Александр Кольченко был осужден на 10 лет. Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая, ее единственным требованием стало освобождение 64 «украинских политзаключенных в России». Кольченко также объявлял голодовку, но позже ее прекратил.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на Сенцова и Кольченко, а также пленных на Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на арестованного в Киеве главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Владимир Балух осужден за незаконное ношение оружия в Крыму.