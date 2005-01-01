Песков прокомментировал просьбу о помиловании Сенцова

Общественный резонанс не может влиять на вероятность помилования осужденного в России режиссера Олега Сенцова, он сам должен инициировать эту процедуру, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации», – сказал Песков, отвечая на вопрос об обращении деятелей искусства к Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова, передает ТАСС.

По его словам, для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

В пятницу Сенцов, объявивший голодовку 14 мая с целью освобождения 64 «украинских политзаключенных в России», согласился на поддерживающую терапию. Осужденный находится под постоянным контролем врачей.

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы.