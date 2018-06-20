Матч Россия – Египет посмотрели 2,5 млн москвичей

Трансляцию матча ЧМ-2018 между командами России и Египта посмотрели почти 2,5 млн москвичей, сообщили в исследовательской компании Mediascope.

Аудитория матча, который транслировал канал «Россия 1» по Москве в возрасте старше 4 лет составила 2,5 млн телезрителей (2493,079), передает ТАСС. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от населения, составил 17,5 %.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.

За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).