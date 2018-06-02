Сирия потребовала от США вывести войска с базы в Ат-Танфе

Соединенные Штаты должны покинуть созданную ими военную базу в Ат-Танфе, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая в Дамаске.

«Когда США выведут свои войска с базы в Ат-Танфе и со всей территории Сирии, мы будем говорить о соглашении по безопасности в Южной Сирии», – приводит его слова РИА «Новости».

Муаллем заявил, что сирийские власти пока не принимают участия в переговорах по ситуации на южном фронте. Он назвал «израильскими измышлениями» сообщения о «якобы заключенном соглашении о разъединении сил на юге страны».

Ранее сирийские власти заявляли о готовности применить силу для освобождения территории страны. В США это назвали «плохой идеей».

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из американских военных баз, незаконно развернутых в Сирии. Там проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что в районе Ат-Танфа, о контроле над которым американцы объявили в одностороннем порядке, и лагеря беженцев Рукбан происходят «очень странные вещи».