Лавров рассказал об «очень странных вещах» на базе США в сирийском Ат-Танфе

В районе сирийского Ат-Танфа, о контроле над которым американцы объявили в одностороннем порядке, и лагеря беженцев Рукбан происходят «очень странные вещи», включая подготовку боевиков, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«И вот в этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг Ат-Танфа, и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведется для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договоренностям о прекращении огня», – приводит его слова РИА «Новости».

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ответы Вашингтона на вопросы о местонахождении их базы в Ат-Танфе на юге Сирии невразумительны, присутствие американских военных в этом районе противоречит здравому смыслу.

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из американских военных баз, незаконно развернутых в Сирии. Там проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в «зоне безопасности» рядом с американской военной базой Ат-Танф.

Лавров также заявил, что зона деэскалации в сирийской Восточной Гуте выполнила свою миссию. Он напомнил, что зоны деэскалации создавались на временной основе, они прекратят существование, когда люди смогут вернуться к мирной жизни.

«Сирийское правительство восстановило контроль над Восточной Гутой, и свою миссию зона деэскалации в этой части Сирийской арабской республики выполнила», – уточнил министр.