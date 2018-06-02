В Крыму задумались над упрощением способа получения виз иностранцами

Российское законодательство позволяет развернуть в Крыму центры въезда иностранных туристов для упрощенного получения виз, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Черняк заявил, что согласно федеральному закону о развитии Крыма и Севастополя и свободной экономической зоне на их территории правительством России может быть установлен упрощенный порядок оформления виз.

Он предусматривает возможность оформления однократных туристических виз иностранным гражданам непосредственно в пункте пропуска через госграницу при въезде в Крым на срок до 30 дней, передает РИА «Новости».

Таким образом, «в течение нескольких часов при заявке о том, что в Крым прибудет группа иностранных туристов – самолетом, на круизном лайнере или через сухопутную границу – мы будем готовы развернуть мобильные пункты и пропустить их по упрощенному порядку», сказал депутат.

Однако ситуация осложняется из-за санкционной политики, так как «любая иностранная компания, которая захочет в Крым напрямую оправлять туристов, получит возможность экономить на визах, но (...) они могут попасть под санкционное преследование в своих странах».

Также существуют трудности с авиасообщением и установлением дополнительных преград для въезда на полуостров со стороны Украины.

«Но мы уверены, что это все временно», – сказал Черняк.

Накануне сообщалось, что Украина начала кампанию по очернению крымских курортов. Однако с начала 2018 года в Крыму отдохнуло более миллиона туристов.