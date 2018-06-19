Кадыров пригласил сборную Египта отведать «жижиг-галныш»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил сборную Египта по футболу отведать чеченской блюдо «жижиг-галныш» по возвращению на тренировочную базу в Грозный.

По словам главы республики, качество угощения будет завесить от итога встречи с российской командой, передает ТАСС.

«Мы завтра приглашаем сборную Египта на жижиг-галныш. Если мы выиграем, будет – хороший, а если мы проиграем – средний», – заявил Кадыров в прямом эфире программы «60 минут».

Сборные России и Египта играют в Санкт-Петербурге. Среди игроков российской команды отличились Денис Черышев, Артем Дзюба, а еще один мяч забил в свои ворота защитник египтян. После этого главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах ударом с пенальти сократил отставание от России в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Счет в игре стал 3:1 в пользу россиян.