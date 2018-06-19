Лимонов предрек, что Навальному могут «накостылять» пенсионеры

По словам лидера партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, блогер Алексей Навальный подворовывает идеи, и предупредил его, что тому накостыляют пенсионеры.

Лимонов раскритиковал Алексея Навального за намерение провести 1 июля митинг против повышения пенсионного возраста.

«Навальному до лампочки пенсионеры на самом деле и их судьба, но мозги у него некреативные, потому он подворовывает политические идеи то слева, то справа, все, что плохо лежит. Удивительно, как упорно такой абсолютно неталантливый, не годящийся в политику человек, без мыла лезет во все дыры. Пробуя на авось, авось в этот раз проканает», – пишет Лимонов в своем блоге.

По мнению лидера «Другой России», пенсионная реформа неминуема, более того, она необходима.

«Только отсталые умы вроде руководителей КПРФ и Навального этой реформе решили противиться, думая нажить политический капитал», – отметил публицист.

Он предложил Навальному одеться в затасканные тряпки, и сменить окружение:

«Жену с худой на оплывшую смени, пешком ходи, «авоську» купи, или клеенчатую затасканную сумку; всех интердевочек и интермальчиков из штаба своего выгони и замени старичками-ленинцами. Только тебя им и не хватало, смотри, а то накостыляют тебе 1 июля пенсионеры, Леша!», – подытожил Лимонов.

Ранее ВЗГЛЯД сообщал, что появился шанс привлечь Навального за государственную измену.