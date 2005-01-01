Некоторые жители британского города Солсбери, где произошло отравление бывшего полковника ГРУ и шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, стали сомневаться в утверждениях Лондона о том, что к этому якобы причастна Россия, пишет New York Times.

Солсбери – маленький консервативный английский город, но далеко не все там верят британскому правительству, которое утверждает, что это Россия отравила бывшего агента Скрипаля и его дочь, говорится в статье New York Times, текст которой передает ИноТВ.

В статье приводится мнение местной жительницы Лизы Кэри, которая уверена в том, что российские власти не стали бы организовывать убийство накануне выборов или чемпионата мира. Она отметила, что президент Владимир Путин – «не глупый человек», и, по ее мнению, если бы он захотел кого-то убить, то они были бы мертвы. «Кто-то его подставил», – считает она. Кэри добавляет, что никогда не читала российские СМИ.

Также приводится мнение тех, кто считает, что нападение на Скрипалей не могло быть операцией российского правительства, потому что это было «слишком нескладно и неаккуратно».

В первые дни после новости об отравлении Скрипалей британское правительство побеждало в пиар-войне, пишет NYT, приводя данные социологического опроса, согласно которому трое из четырех британцев были «относительно уверены» в «причастности» России к произошедшему. А затем Лондон «утратил контроль над информацией».

Британские власти ничего не рассказали о ходе расследования, а Россия предлагала альтернативные версии, например, о том, что сам Лондон заказал отравление Скрипалей, чтобы отвлечь внимание от Brexit, говорится в статье NYT.

Многие в Солсбери задаются вопросами о том, где и в каком состоянии сейчас находится полицейский, который пострадал от нервно-паралитического газа, когда пытался помочь Скрипалям. Также спрашивают о том, стало с утками, которые собирались у того места, где Скрипали упали. Не исключают, что птиц «тихо уничтожили», хотя власти заявляли об их миграции. Кто-то интересуется, почему из всех мест, которые посещали Скрипали в тот день, одни были закрыты для людей, а другие – нет.

У местных жителей складывается впечатление, что версию о причастности России к отравлению Скрипалей им навязывают, однако «жители Солсбери не задают вопросов, они привыкли верить тому, что им говорят», пишет газета.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта.

Посольство России раскритиковало Лондон за гробовое молчание по поводу расследования этого резонансного дела.