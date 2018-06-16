Посольство осудило «гробовое молчание» Британии

Великобритания демонстрирует нулевой уровень сотрудничества в расследовании резонансных дел – убийства Николая Глушкова и покушения на Скрипалей, сообщило посольство России.

Российские посольство и Генпрокуратура направляли британской стороне запросы «об оказании правовой помощи» в расследовании, но Лондон «хранит гробовое молчание», сообщается на сайте посольства.

По мнению Москвы, позиция британской стороны «наносит ущерб правоохранительной и правоприменительной деятельности», попыткам установить истину и восстановить справедливость.

Напомним, бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков, который был соратником Бориса Березовского, ушел из жизни в возрасте 68 лет в марте в Лондоне. На его шее были обнаружены следы удушения.

66-летний Сергей Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта.