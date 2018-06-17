Кабмин решил отказаться от балльной пенсионной системы

Правительство планирует отказаться от балльной пенсионной системы, которая начала действовать в России с 2015 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», – сказала Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, с учетом новых изменений в пенсионной реформе, которые начнутся с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка, передает ТАСС.

«Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», – добавила она.

Ранее в воскресенье Голикова рассказала, что в России для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура, для этого прорабатывается соответствующий законопроект. Она пообещала, что все накопления граждан будут сохранены. «И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», – сказала она.

В России с 2015 года заработала так называемая новая пенсионная формула, которая подразумевает существование двух видов пенсий – страховой и накопительной, а для расчета страховой пенсии по новым правилам введено понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент», или пенсионный балл, стоимость которого на 1 января 2015 года составляла 64,1 рубля.

Напомним, правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.