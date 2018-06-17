ТЦ в Уфе эвакуировали из-за угрозы пожара

В торгово-развлекательном комплексе «Гостиный двор» в Уфе произошло задымление, эвакуированы 200 человек, сообщили в главном управлении МЧС России по Башкирии.

«В 17.10 (15.10 мск) поступило сообщение о задымлении в ТРК «Гостиный двор». Пожарные подразделения выехали по повышенному рангу. Проводится разведка источника задымления», – сказали в МЧС, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, из ТРК эвакуированы 200 человек.

Напомним, в понедельник посетителей торгового центра в Твери эвакуировали из-за угрозы пожара.

Ранее в МЧС сообщали, что почти в половине проверенных объектов с массовым пребыванием людей обнаружены нарушения требований пожарной безопасности.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил исключить надзорные каникулы для проверок торгово-развлекательных центров.