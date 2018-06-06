МЧС выявило нарушения в половине объектов массового пребывания людей

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что почти в половине проверенных объектов с массовым пребыванием людей ведомство нашло нарушения требований пожарной безопасности.

«Проверено более 62 тыс. объектов. На 30 тыс. из них выявлены серьезные недостатки», – сказал Еникеев, передает ТАСС.

По его словам, всего выявлено более 260 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

В апреле глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в каждом втором из проверенных ТЦ в России были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.

Ранее в связи с пожаром в «Зимней вишне» в Кемерово Генпрокуратура поручила проверить в регионах России все торговые комплексы с развлекательными центрами.