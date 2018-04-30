Нарушения пожарной безопасности найдены в каждом втором ТЦ

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в каждом втором из проверенных ТЦ в России были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», – сказал Пучков, передает РИА «Новости».

По его словам, многие из этих зданий строились с явными нарушениями.



Пучков добавил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала и администрации объектов при возникновении пожаров. Также будут проведены проверки наличия средств первичного пожаротушения и состояния эвакуационных выходов.



«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», – отметил министр. Он также призвал людей публиковать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности и не только в ТЦ, но и в других объектах, в том числе в жилых домах.

В марте связи с пожаром в «Зимней вишне» в Кемерово Генпрокуратура поручила проверить в регионах России все торговые комплексы с развлекательными центрами.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.