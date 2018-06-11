Посетителей торгового центра в Твери эвакуировали из-за угрозы пожара

Пожарная сигнализация сработала в торговом центре «Тандем» в Твери, эвакуированы около 300 человек.

Предположительно, произошло задымление на одном из этажей центра, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«На пульт дежурного поступил звонок о задымлении в торговом центре «Тандем» в Твери на Октябрьском проспекте. Прибывшие на место спасатели не обнаружили ни возгорания, ни задымления в помещениях. В целях безопасности около 300 посетителей и работников ТЦ были эвакуированы», – сообщили в управлении.

В администрации «Тандема» сообщили, что автоматическая пожарная сигнализация сработала по невыясненным пока причинам. «Сейчас весь торговый комплекс работает в штатном режиме», – сказали в ТЦ.