В Госдуме предложили лишить ТЦ надзорных каникул

Исключить надзорные каникулы для проверок торгово-развлекательных центров предложил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Исключить надзорные каникулы в части проверок соблюдения безопасности эксплуатации объектов», – говорится в решении комитета, передает ТАСС.

По мнению главы комитета Василия Пискарева, «контрольные и надзорные мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности необходимо осуществлять в отношении строительных объектов и сооружений независимо от количества и статуса юридических лиц, уполномоченных владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом».

Также, считает он, необходимо зафиксировать в законодательстве возможность участия представителей Госпожнадзора на всех этапах строительства, проектирования и эксплуатации объектов. При этом чтобы избежать давления на бизнес, нужно «регламентировать число, основания и периодичность проверок их противопожарного состояния».

Напомним, ранее в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что почти в половине проверенных объектов с массовым пребыванием людей ведомство нашло нарушения требований пожарной безопасности.

В конце мая президент Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей и строго наказывать нарушителей.

25 марта в воскресенье днем сгорел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 60 человек. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное протечкой крыши.