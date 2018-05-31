Путин поставил задачу перед новым главой МЧС

Президент Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей и строго наказывать нарушителей.

«Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, – обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах», – передает РИА «Новости» слова Путина в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

Президент также попросил строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям.

25 марта в воскресенье днем сгорел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 60 человек.

Уголовное дело было возбуждено, в том числе, в отношении начальника ГУ МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово, которые подозреваются в халатности и растрате.

Напомним, ранее в понедельник начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», рассказал, что из-за боязни суда сотрудники Кемеровского пожарного гарнизона массово подают рапорты на увольнение. Тем временем суд арестовал начальника отдела надзора областного управления МЧС по Кемерово Григория Терентьева.

Напомним, 28 мая Центральный райсуд Кемерово арестовал на два месяца начальника ГУ МЧС по Кемеровский области Александра Мамонтова, ставшего фигурантом уголовного дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».