Песков объяснил жесты Путина в адрес принца Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил жесты Владимира Путина в адрес принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда во время матча между сборными двух стран на стадионе «Лужники».

Президент России после каждого гола нашей сборной разводил руками и улыбался, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Пользователи Сети предположили, что таким образом российский лидер извиняется перед гостем. Однако в Кремле не согласились с такими догадками.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», – отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее в Сети появилось видео реакции президента России и принца Саудовской Аравии на первый забитый россиянами мяч во ворота команды соперников. В итоге Россия обыграла Саудовскую Аравию с разгромным счетом. После завершения матча-открытия ЧМ-2018 президент России обнял принца Саудовской Аравии.