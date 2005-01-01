Путин и саудовский принц отреагировали на гол красноречивыми жестами

В сети появилось видео рукопожатия президента России и принца Саудовской Аравии после первого забитого россиянами мяча на матче Россия – Саудовская Аравия на стадионе «Лужники».

Как следует из выложенного в Twitter James Dart ролика, сначала все разводят руками, а затем Владимир Путин поворачивается к Мухаммежу бен Сальман Аль Сауду и пожимает ему руку.

Напомним, полузащитник российской сборной Юрий Газинский забил первый гол в матче с Саудовской Аравией и на чемпионате мира 2018 года.