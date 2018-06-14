Путин обнял принца Саудовской Аравии после футбольного разгрома

После завершения матча-открытия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

Как пишет «Московский Комсомолец», этот момент показали в ходе телевизионной трансляции матча.

Напомним, сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин. Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на исход матча.