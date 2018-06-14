В Сети на разгромную победу сборной России отреагировали с иронией

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на исход матча между Россией и Саудовской Аравией, в котором россияне разгромили соперников со счетом 5:0.

Комментатор Георгий Черданцев в Twitter подчеркнул важность победы россиян.

А знаете ли вы что это всего лишь ТРЕТЬЯ(!) победа сборной России на чемпионатах мира! До этого с 94-го года обыгрывали только Камерун (94) и Тунис (2002). С победой!!! #РоссияСаудовскаяАравия #чемпионатмира2018 #чемпионатмирапофутболу — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 июня 2018 г.

Журналист Арам Габрелянов пошутил о том, что после такого матча Саудовской Аравии стоит задуматься о покупке зенитных ракетных комплексов С-400.

Путин - наследному принцу: Может вам С-400 закупить? Он и не такие мячи отбивает — АрамАшотыч (@AramAshotich) 14 июня 2018 г.

«Ощущение, будто сборная России последние два года специально плохо играла. Чтобы ввести всех в заблуждение и надрать на ЧМ», – сделал вывод dastan.sydygaliev.

«Теперь матч Россия – Саудовская Аравия будут показывать вместо иронии судьбы на Новый год», – уверена жена квнщика.

В паблике ВГИК во «Вконтакте» вспомнили легендарную игру Counter-Strike, предположив, что сборная Россия выступала на стороне контртеррористов.

В соцсетях также появилось видео из ресторана, на котором все посетители громко скандируют «Россия!» после разгромной победы российской сборной.

Однако не все в России оказались рады победе футбольной сборной.

«Не могу понять, почему все радуются. СА вообще никакая же команда, играли слабо, и мне даже тревожнее стало сегодня за выход из группы, чем было до матча», – написал журналист Илья Азар.

В четверг в «Лужниках» сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.