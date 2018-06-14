Киевский «патриарх» выразил уверенность в победе Украины над Россией

Украине удастся «победить» в необъявленной войне с Россией, заявил глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

В интервью изданию «Украинская правда» так называемый патриарх Киевский и Всея Украины отметил, что война на востоке страны закончится «нашей победой».

«В это надо твердо верить. Не иметь никакого сомнения. Потому что правда с нами. А там, где правда, там Бог. А где Бог, там победа. Всегда», – заявил предстоятель УПЦ КП.

Также он утверждает, что если бы церковь на Украине была единой, войны в Донбассе «не было бы». «Потому что не было бы оснований для поддержки России в Украине. Потому что церковь была бы от Москвы отделена. А поскольку есть основание для этого, то потому и идет война», – добавил Филарет.

Кроме этого он заявил, что «если бы на Украине была одна православная церковь, то Москве не было бы на кого здесь опереться». «А сейчас есть. Прежде всего – на Московский Патриархат, на часть пророссийски настроенного населения и чиновников. Они и являются основой для действий Москвы. А если бы была одна Церковь, то этого основания в России просто не было», – отметил Филарет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.

При этом, главы и представители поместных православных церквей УПЦ МП не поддержали идею украинских властей о создании «единой автокефальной церкви» в стране.