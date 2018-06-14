Дворкович «отпросил» болельщиков с работы

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович подписал служебную записку, в которой попросил работодателей отпустить сотрудников на матч открытия ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии при наличии билета на игру.

«Я, председатель оргкомитета «Россия-2018» Дворкович А.В., прошу отпустить вашего сотрудника на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Лужники» в 18.00 мск. Данная просьба действительна при предъявлении билета на матч. Церемония открытия чемпионата мира начнется в 17.30 мск, проход на зрительские места для болельщиков будет открыт уже с 14.00 мск», – цитирует документ ТАСС.

Также в записке говорится, что «игрокам и тренерскому штабу сборной очень важна личная поддержка всех болельщиков сборной на трибуне».

Сборные России и Саудовской Аравии выступят на турнире в группе А вместе с командами Египта и Уругвая.

Ранее в Кремле заявили, чтооткрывающийся в четверг в Москве чемпионат мира по футболу отодвинул на второй план политические упреки в адрес России.