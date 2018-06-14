В Кремле рассказали об изменении политического фона из-за ЧМ–2018

Открывающийся в четверг в Москве чемпионат мира по футболу отодвинул на второй план политические упреки в адрес России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все эти упреки [в адрес России] не имеют никакого отношения к чемпионату мира по футболу, – приводит его слова ТАСС. – Это совершенно разные измерения, и сейчас главное – это измерение футбола», – добавил он.

Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что футбол был и остается вне политики.

ЧМ откроется матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча запланировано на 18.00 мск.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, что чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие.