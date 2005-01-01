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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

Украина нашла альтернативный российскому газФото: Umit Bektas/Reuters
Порошенко, резко противодействующий новым российским газопроводам, активно поддерживает другие иностранные проекты такого рода. Вот и сейчас он неожиданно стал участником церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции. С какой целью украинский президент прилетел на это мероприятие и сможет ли он добиться того, о чем мечтает? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Цыганские погромы оказались поддержаны украинским бюджетом

Украинское государство легко и незаметно стало спонсором цыганского погрома в КиевеФото: Сергій Мазур/Facebook
Разные «грантоеды» в Киеве, похоже, вступили в схватку друг с другом. Близкие к Соросу интернет-ресурсы обнародовали информацию о том, что правительство Гройсмана выделило полмиллиона гривен нацистам из С-14. Это движение недавно разгромило цыганский табор в Киеве, а в выходные грозится разогнать еще и гей-парад. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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          Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

          Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом    14 июня 2018, 08:12
          Фото: Алексей Никольский/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы?

          Гостями открывающегося чемпионата будут не только болельщики со всего мира, но и руководящие кадры со всего мира. Конечно, чемпионат – это не Олимпиада, на церемонию открытия которой главы государств, премьеры и министры приезжают в очень большом количестве (как это было на играх в Сочи четыре года назад). На футбол короли, президенты и премьеры приезжают, как правило, лишь тогда, когда их команда выходит в финал или полуфинал – тогда это уже общенациональный праздник, игнорировать это невозможно. Ну а те руководители, кто понимает, что им не дождаться выхода своих соотечественников в финал, приезжают на обычные матчи – поддержать своих.

          К прошлому чемпионату, который проходил в 2014 году в Бразилии, даже приурочили саммит БРИКС. И хотя к тому времени сборная России уже выбыла из борьбы, Владимир Путин с удовольствием сходил на финальный матч. Он сидел рядом с Ангелой Меркель, чья сборная тогда обыграла Аргентину. Удержит ли Германия чемпионский титул в этот раз, неизвестно, но можно не сомневаться в том, что, если немецкая сборная выйдет в финал, Меркель снова окажется рядом с Путиным.

          Обещал приехать и Эммануэль Макрон – впрочем, для этого французам еще нужно пробиться хотя бы в полуфинал (раньше президент Франции вряд ли прилетит). Точно приедет и президент Бразилии Мишель Темер, причем не дожидаясь финала, в который бразильцы ведь могут снова и не попасть. А вот аргентинский президент Маурисио Макри, хотя и отменил свою поездку в Россию – в стране финансовый кризис, инфляции бьет рекорды, и глава государства останется дома, – наверняка изменит свое решение, если Аргентина опять пробьется в финал.

          Но об этом мы узнаем через месяц, а пока что точно известно в основном про тех, кто будет на церемонии открытия.

          Самое показательное – на нее приедут и руководители тех стран, что вовсе не попали на чемпионат.

          Причем далеко не только с постсоветского пространства. Хотя эта группа самая большая: семь президентов стран Евразийского союза и СНГ – Лукашенко, Назарбаев, Алиев, Мирзиеев, Рахмон, Жээнбеков, Додон; премьер-министр Армении и главы Абхазии и Южной Осетии. И их мотивы понятны: демонстрация союзнических отношений с Россией.

          Точно так же, как и приезд китайской делегации во главе с вице-премьером Сунь Чунланем и второго человека в вертикали власти КНДР Ким Ен Нама (который наверняка передаст послание от Ким Чен Ына и расскажет про встречу с Трампом). Но вот премьер-министр Ливана, президенты Боливии, Парагвая и Руанды, чьих команд нет на чемпионате, – все они используют спортивное мероприятие как хороший повод посетить Россию и провести переговоры с Путиным.

          И если ливанец Харири – частый гость российского президента, регулярно встречается Путин и с боливийцем Моралесом, то руандийских руководителей не видели в России уже давно. А в случае с избранным (но еще не вступившим в должность) президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом речь идет и вовсе о первом за двести лет существования этой страны визите ее главы в Россию.

          Для латиноамериканцев чемпионат – это вообще очень большой праздник, и если Аргентина и Бразилия – его непременные участники, то для Панамы, впервые пробившейся на чемпионат, это просто историческое событие. Неудивительно, что президент республики Хуан Карлос Варела будет присутствовать на играх своей команды в России.

          Радуются и африканцы – хотя играют куда хуже латиноамериканцев. Поэтому вся черная Африка на чемпионате представлена всего двумя командами. Президент Сенегала Маки Салл вообще взял отпуск, чтобы сопровождать свою сборную, а нигерийский президент Мохамаду Бухари на столь радикальные меры не пошел – всё-таки крупнейшую страну континента с почти 200-миллионным населением просто так надолго не оставишь. Однако 75-летний президент тоже собирается приехать в Россию с визитом, и он вполне может прийтись на время проведения чемпионата мира.

          Восточная Азия тоже не сильно представлена на чемпионате – всего две команды, однако их политическое представительство будет на уровне. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин прилетит уже через неделю, причем с официальным визитом. Япония будет представлена как на министерском уровне (но не премьером Абэ, а то он и так зачастил в Россию, что нервирует американцев), так и на императорском – приедет почетный президент Японской футбольной ассоциации принцесса Такамадо.

          Европейские монархии будут точно представлены королем Бельгии, но, если в финал выйдет, например, Испания, можно ждать и короля Фелипе. Приедет президент Швейцарии и целый ряд европейских правых. Так, от Австрии будет вице-канцлер Штрахе (Австрийская партия свободы), а от Германии – министр внутренних дел Зеехофер (лидер ХСС, бывший баварский премьер). Оба известны как сторонники налаживания отношений ЕС с Россией, так что их поездки – это еще и отчетливый политический жест. Жаль, что на чемпионат не попала итальянская сборная, а то идеальную компанию Зеехоферу и Штрахе составил бы вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

          А генсек ООН Гутьереш удачно использует свое служебное положение: посетит чемпионат в качестве главы этой международной организации, а болеть будет за родную Португалию (чьим премьер-министром он был долгие годы).

          Да, о бойкоте чемпионата со стороны властей, который собирались объявить чемпионату в ответ на дело Скрипалей англичане, никто, кроме них, и не помышляет. Английской делегации не будет (а мог бы приехать и принц Уильям, возглавляющий футбольную ассоциацию, и кто-то из министров), а весь остальной мир, за исключением Исландии и Украины, Лондон не поддержал. Британцев, кстати, в этот раз очень мало и в футбольном плане – из их четырех сборных в этот раз пробилась только одна. Собственно, сама Англия.

          А вот кого неожиданно много на этом чемпионате – так это исламских стран, совсем недавно бывших еще большей экзотикой, чем африканцы. Сразу пять мусульманских команд: Египта, Туниса, Марокко, Саудовской Аравии и Ирана. Секрет прост: первые три страны территориально принадлежат к Африке и отбирались от ее группы. Вытеснив, таким образом, своих южных соседей. Король Марокко в прошлом году приезжал в нашу страну, так что, если не случится чуда и его сборная не дойдет до финала, ждать его у нас не стоит. Как и 91-летнего президента Туниса эс Себси.

          Но сразу две исламские сборные попали в одну группу с Россией. И если египетский президент фельдмаршал Сиси ограничился призывом к сборной «осчастливить свой народ победами», то саудовский наследный принц Мухаммед в четверг будет лично присутствовать на церемонии открытия чемпионата. Для фактического правителя самой богатой страны исламского мира это будет уже пятый за три года визит в Россию.

          Так что для некоторых из сильных мира сего футбольный чемпионат –хороший повод повидаться с Владимиром Путиным. И обсудить с ним самые разные проблемы – от военного сотрудничества до корейского вопроса, от войны в Сирии до цен на нефть. Независимо от того, кто победит на футбольном поле, на геополитическом Россия в однозначном выигрыше.


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