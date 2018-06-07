Матч Россия – Саудовская Аравия назван ключевым для мирового рынка нефти

Матч сборных России и Саудовской Аравии, открывающий чемпионат мира по футболу, будет иметь ключевое значение для мирового рынка нефти, пишут американские СМИ.

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман вместе посмотрят игру своих сборных 14 июня в Лужниках, сообщает Bloomberg.

По мнению журналистов, игра России и Саудовской Аравии вряд ли повлияет на расстановку сил в турнире, тогда как встреча Путина и бин Салмана «может изменить мировой рынок нефти».

Матч пройдет всего за восемь дней до важнейшего совещания ОПЕК в Вене. Встреча двух лидеров, возможно, позволит сгладить противоречия стран в вопросе увеличения добычи нефти, отмечает автор.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что обсуждал с Россией и другими странами ОПЕК вопрос о том, как сбалансировать нефтяной рынок. По его словам, во второй половине этого года ОПЕК и Россия могут увеличить поставки нефти на мировой рынок, чтобы компенсировать потерю венесуэльской нефти и влияние санкций США на Иран.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято 22-23 июня в Вене.