Макрон собрался приехать в Россию на ЧМ-2018

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется посетить чемпионат мира по футболу в России.

Макрон сказал, что «надеется приехать поддержать» сборную Франции. При этом он пояснил, что, возможно, «не будет с самого начала».

«Но если французская команда попадет в финал, я приеду, чтобы поболеть за нее», – приводит слова президента Франции РИА «Новости».

Макрон назвал себя «оптимистом по натуре» и отметил, что этот визит можно будет использовать для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я надеюсь, что это будет связано с успехами французской команды в футболе», – сказал Макрон.