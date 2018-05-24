Кремль пообещал лучший чемпионат мира по футболу на Земле

Чемпионат мира по футболу в России будет организован на высшем уровне, кто бы что ни говорил, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет мировой праздник футбола... кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле», – передает РИА «Новости» слова Пескова в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отказ официальных лиц от посещения ЧМ-2018 в России вряд ли может негативно повлиять на спортивный праздник в целом.