Стало известно, какие иностранные лидеры посетят открытие ЧМ-2018

Для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москву прибудут главы ряда государств; президент Владимир Путин проведет с ними отдельные встречи. Некоторые лидеры прибудут позже, чтобы посетить матчи своих команд, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так, в среду, 13 июня, «предстоят отдельные переговоры Путина с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым), с президентом Руанды (Полем Кагаме), Боливии (Эво Моралесом), а также с премьер-министром Ливана (Саадом) Харири и премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном», сообщил Песков.

Также по случаю ЧМ в Москву прибудут главы таких государств, как: Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Белоруссия – Александр Лукашенко, Абхазия – Рауль Хаджимба, Киргизия – Сооронбай Жээнбеков, Молдавия – Игорь Додон, Панама – Хуан Карлос Варела, Таджикистан – Эмомали Рахмон, Узбекистан – Шавкат Мирзиеев, Южная Осетия – Анатолий Бибилов, а также президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, передает РБК.

Отмечается, что все они посетят открытие турнира 14 июня.

Также на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.



«В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд», – добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что в четверг, 14 июня, президент Путин проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, а также с председателем президиума верховного народного собрания КНДР.

Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина с иностранными лидерами. Отмечалось, что президент России не планирует обсуждать с наследным принцем Саудовской Аравии выход России из сделки ОПЕК на встрече в четверг.