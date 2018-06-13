Кремль анонсировал переговоры Путина с иностранными лидерами

Президент Владимир Путин проведет в Москве переговоры с руководителями ряда стран, включая Азербайджан, Армению, Боливию, Ливан, Белоруссию и Саудовскую Аравию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В частности, состоятся отдельные переговоры Путина с президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым, с президентом Руанды (Полем) Кагаме, с президентом Боливии (Эво) Моралесом, с премьер-министром Ливана (Саадом) Харири, с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном, также будет несколько внутренних встреч», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Кроме того, вечером Путин на Красной площади посетит гала-концерт звезд мировой сцены, который «приурочен к проведению чемпионата мира по футболу».

Дмитрий Песков добавил, что президент России будет рад видеть в Москве всех гостей на чемпионате мира по футболу, в том числе это относится к гостям из США.

«Для этого даже не нужно Северной Америке побеждать. Президент Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве, и, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высоком уровне», – заметил он, отвечая на вопрос о том, пригласит ли Путин лидеров стран Северной Америки в случае победы на выборах страны-хозяйки на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, вероятно, примет участие в 68-м конгрессе ФИФА, на заседании которого должны пройти выборы места проведения ЧМ-2026.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.