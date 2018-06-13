Глава ФИФА предсказал «завоевание» России

Россию еще никогда никто не покорял, но после старта ЧМ-2018 она будет завоевана футболом, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Россия – чудесная, красивая страна. У России есть такая вещь: ее никогда никто не покорял. Но последняя новость, что завтра Россия будет завоевана футболом. Начиная со стадиона в Лужниках, здесь футбол завоюет весь мир на протяжении длительного времени», – приводит РИА «Новости» слова президента ФИФА Джанни Инфантино.

«На этой сцене я хотел бы выразить благодарность России, президенту РФ Владимиру Путину, который присоединится чуть позже. Благодарность правительству, местному оргкомитету, РФС, волонтерам, которых 50 тысяч, 150 миллионам российских жителей, которые будут приветствовать нас и вместе радоваться этому празднику, этому самому красивому событию, которое когда-либо проводилось в мире», – сказал он.

Отметим, что в Москве в понедельник стартовал 68-й конгресса ФИФА, основным вопросом станут выборы страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 года. Выборы места проведения ЧМ-2026 значатся под 13-м пунктом повестки. Ожидается, что участие в заседании примет президент России Владимир Путин.

Конгресс ФИФА также обсудит готовность России к ЧМ-2018, подведет финансовые итоги за прошедший год, а также утвердит бюджет на 2019-2022 годы.